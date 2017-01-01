باريس يريد 130 مليون يورو وثنائي برشلونة لبيع نيمار

وكالات / سما /

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سعر بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لصفوف برشلونة هذا الصيف بعد عامين في صفوف بطل الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن باريس تراجع عن رغبته في الحصول على 222 مليون يورو من أجل بيع نيمار لبرشلونة هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة أن باريس يريد من 130 إلى 150 مليون يورو بجانب اثنين من لاعبي برشلونة من أجل ترك نيمار يرحل صوب البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس أرسل رسالة لبرشلونة بأن نيمار معروض للبيع في الصيف الجاري.

وشددت الصحيفة على أن أسماء مثل فيليب كوتينيو وايفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي قد تكون ضمن صفقة نيمار بين برشلونة وباريس في الفترة المقبلة.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويحصل على 36 مليون يورو سنويا.