براك يستقبل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية

رام الله / سما /

استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك بمقر الهيئة يوم الأحد، المستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية السيد ناصر قطامي، لبحث تعزيز التعاون وتدعيم العمل المشترك بين الجانبين.

وأعرب المستشار براك عن سعادته بتعزيز التعاون مع هيئة الصناديق العربية والإسلامية، مشيدا بعمل الهيئة ورغبتها بدعم المؤسسات الفلسطينية وتمكين الإقتصاد الفلسطيني.

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاء رؤية هيئة مكافحة الفساد الهادفة للوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد، يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة، موضحا أهداف الهيئة وإنجازاتها وآلية عملها وإختصاصاتها.

وأكد المستشار براك على سعي هيئة مكافحة الفساد لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي، والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد، وذلك تطبيقا لرسالة الهيئة الهادفة لتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم المجتمع الفلسطيني ويعزز قيم النزاهة والشفافية في مختلف مؤسساته.