صور: مقاتلون من المقاومة الوطنية وسرايا القدس في حراسة مشتركة

غزة/سما/

نشر الاعلام العسكري لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صوراً مشتركة لمقاتليه إلى جانب مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حراسة الثغور الشرقية لمدينة غزة.

وأكد مقاتلو كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس، أن حراسة الثغور هي خيار استراتيجي وخطوة هامة لرصد تحركات جيش الاحتلال الاسرائيلي، وصد أي محاولة تسلل لوحداته الخاصة، مشددين على جهوزيتهم العالية واليقظة التامة، وعدم التعاطي مع حالة الهدوء، كون الاحتلال يواصل خروقاته للتفاهمات الأخيرة مع المقاومة.

وأوضح الاعلام العسكري أن هذا النشاط الميداني المشترك يأتي استناداً إلى حالة التنسيق العالية بين الأجنحة العسكرية المقاتلة لفصائل المقاومة في إطار غرفة العمليات المشتركة، والتي تكون ثمارها بشكل أوسع على صعيد المواجهة مع الاحتلال.