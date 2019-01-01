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الاحتلال يوقف شق طريق في بتير غرب بيت لحم

الأحد 30 يونيو 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعمال شق طريق في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بتير تيسير قطوش ، إن قوة من جيش الاحتلال وموظفين من الإدارة المدنية اقتحموا منطقة كرم حديدون شرق البلدة، وأجبروا سائق الجرافة على وقف شقّ الطريق بحجة أنه في أراضي منطقة "ج".

وأشار قطوش إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيّل للدموع والقنابل الصوتيّة اتجاه المواطنين الذين تجمعوا في المكان، فيما طالبت سلطات الاحتلال بلدية بتير بتسليم الآليات التي كانت تعمل على شقّ الطريق، بعد احتجاز بطاقة هويّة تيسير قطوش رئيس البلدية.

#الاحتلال

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