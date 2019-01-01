القدس: الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من العيسوية وأبو ديس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عشرة مواطنين من القدس المحتلة، وحولتهم الى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وأفادت مصادر اعلامية : بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من العيساوية وهم: فؤاد عبيد، ومحمود عاصم عبيد، ومحمود عصام عبيد، ومحمد سعيد عبيد، ومحمود محمد يوسف عبيد.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس فجرا، واعتقلت المواطن علاء جوهر ونجله محمد، كما اعتقلت الشاب إيهاب سعيد من مفترق بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حيدر وعلاء درباس من مستشفى المقاصد في القدس، وذلك بعد اقتحام المستشفى وتفتشيه بدعوى البحث عن شاب مصاب.