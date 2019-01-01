ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

تناولت الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها تصريحات اشكنازي أحد قادة الأزرق والأبيض بشأن إمكانية اتحاد ايهود براك من أجل تشكيل ائتلاف وسط اليسار لإسقاط نتنياهو.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

تبادل الاتهامات بين شمولي وسابير وبيرتس يحاول تجنيد ديسكين وايزنكوت للانضمام لحزب العمل

هيروبتس زعيم حزب ميرتس: يوجد لميرتس وحزب العمل أيديولوجيا

ايهود براك يعود إلى الحياة السياسية من أجل اسقاط نتنياهو

المعارضة تهاجم نتنياهو بسبب اتفاق التهدئة مع حماس

"معاريف":

مصدر سياسي: سنعيد العقوبات ضد حماس إذا لم يتم الحفاظ على السلام

ايهود براك وإمكانية اتحاد وسط اليسار مع حزب العمل

"إسرائيل اليوم":

أحد قادة الأزرق والأبيض "اشكنازي": يمكننا مع ايهود براك ان نتحد في حزب واحد

اشكنازي: نحن في الأزرق والأبيض لدينا مع ايهود براك هدف مشترك

شمولي من حزب العمل: في حال فوزي في انتخابات رئاسة حزب العمل سألتقي مع ايهود براك وتسيبي ليفني وهيروبتس وشخصيات سياسية أخرى

عمير بيرتس يشكل وحدة من أجل الاتصالات لتشكيل اتحاد لليسار

عضو الكنيست شمولي: الشروط التي وضعها بيرتس للتنافس مع باراك قد تجبر حزب العمل على الترشح بشكل مستقل وخطير

الرئيس الأميركي يصل إلى كوريا الجنوبية ويلتقى بالرئيس مون

ترمب سيزور المنطقة المنزوعة السلاح وسيدعو حاكم كوريا الشمالية إلى الاجتماع

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر استمرار حملات الاعتقال والتنكيل بحق أهالي العيسوية واستمرار المواجهات بين أهالي البلدة والاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- أبو ردينة: الإدارة الأميركية لم تع درس ورشة المنامة

- لليوم الخامس على التوالي: مواجهات عنيفة وحملة اعتقالات وتنكيل في العيسوية واستهداف البلدة دافعه تنفيذ مشروع "الحديقة الوطنية"

- عقد جلسة تشريح جثمان الشهيد أبو عبيد

- مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

- معهد أريج: الفلسطينيون يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز الإسرائيلية

* "الحياة الجديدة":

- اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء اللبناني

- أبو ردينة: تصريحات ترامب تثبت أن الإدارة الاميركية لم تع درس فشل ورشة المنامة

- العيسوية تتمسك بالقدس وتتحدى ارهاب الاحتلال.. عشرات الجرحى والمعتقلين

- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحصد عددا من الجوائز بمهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية

- مؤتمر "المرأة والنوع الاجتماعي" يدعو إلى وضع استراتيجيات اعلامية واضحة تجاه إدماج النوع الاجتماعي في الاعلام

* "الأيام":

- القدس: تواصل المواجهات والاعتقالات والتنكيل في العيسوية لليوم الثالث على التوالي.. "الخارجية": الصمت على ما يحدث تواطؤ وجريمة

- أبو ردينة: الإدارة الأميركية لم تع درس ورشة المنامة

- هزة أرضية خفيفة تضرب المنطقة بين رام الله وسنجل

- بعد اعتداء على العاملين في شركة "سي سي سي" الخارجية تؤكد سلامة المهندسين والعاملين الفلسطينيين في كازاخستان وتوفير حمايتهم

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