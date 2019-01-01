الكابينت ينعقد اليوم لمناقشة التفاهمات الأخيرة مع حماس

القدس المحتلة / سما /

ينعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، في مدينة القدس، لبحث التفاهمات الأخيرة مع حركة حماس، وفق ما ذكره موقع "والا" العبري.

وقال الموقع العبري، إن اجتماع الكابينت، يأتي على خلفية التفاهمات التي تم التوصل اليها مؤخرا، مع حركة حماس بشأن البالونات الحارقة.

وأضاف الموقع، أن هذا هو الاجتماع الأول، الذي سيشارك فيه عضو الكابينت الجديد، وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلال سموتريتش.

وفي سياق متصل، أشار الموقع العبري، الى ان إسرائيل، ستسمح اليوم بدخول 20 صهريج من السولار، طريق معبر كرم أبو سالم، لمحطة توليد الكهرباء بقطاع غزة.