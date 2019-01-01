الاحتلال يشن حملة اعتقالات بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 6 مواطنين بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير فادي الهدمي واقتادته إلى معتقل المسكوبية، عقب تفتيش منزله ومصادرة أجهزة الهواتف النقالة.

كما اعتقلت القوات الشابين حيدر وعلاء درباس من أمام مستشفى المقاصد في القدس المحتلة، والشاب إيهاب سعيد من مفترق بلدة عناتا شمال شرق المدينة.

ورشق شبان القطار الإسرائيلي في بلدة شعفاط بالحجارة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي بئر أيوب ببلدة سلوان.

وجرى اعتقال الأسير المحرر دخل الله حابس العمور من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، والشاب عبد الله العاروري من منطقة المصلى في مدينة يطا جنوب الخليل.

واستدعت مخابرات الاحتلال القيادي في حركة حماس شاكر حسن عمارة من مخيم (عقبة جبر) بأريحا للتحقيق معه.