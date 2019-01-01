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اصابات خلال مواجهات في العيسوية

الأحد 30 يونيو 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات خلال مواجهات في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

 اصيب 15مواطنا بالغيرة المطاطية خلال مواجهات قرية العيسوية شرق القدس

وأفاد الهلال الأحمر، أن جميع الاصابات تم علاجها ميدانياً ، مشيرا الى ان قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الاسعاف وقامت باجراء تفتيش دقيق جدا لاحد السيارات خلال اداء عملها الانساني .

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة العيساوية. وقالت مصادر محلية إنه جرى اعتقال شابين أحدهما يدعى عبد صايمة مساء امس.

وارتفعت حدة المواجهات في العيسوية عقب استشهاد الشاب محمد عبيد الذي لا يزال جثمانه محتجزا لدى سلطات الاحتلال منذ 3 أيام .

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