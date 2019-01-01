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عائلة الشهيد المقدسي محمد عبيد تطالب بتشريح جثمان نجلها

الأحد 30 يونيو 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الشهيد المقدسي محمد عبيد تطالب بتشريح جثمان نجلها


القدس المحتلة / سما /

 عُقدت مساء السبت، جلسة في ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية للنظر بطلب تشريح جثمان الشهيد المقدسي محمد سمير عبيد.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أنه قدم طلبا للمحكمة باسم عائلة الشهيد محمد عبيد، لتشريح جثمانه قبل تسليمه بحضور طبيب فلسطيني، وبناء عليه أمهل قاضي المحكمة شرطة الاحتلال حتى الساعة 12:00 ظهر يوم الاحد للرد على طلب العائلة، وبعدها سيصدر قراره.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد عبيد منذ مساء الخميس الماضي، عقب استشهاده برصاص أحد ضباط الاحتلال.

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