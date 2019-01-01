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معاريف: السلطة أفرجت عن صالح أبو ميالة بعد تهديد أمريكي

الأحد 30 يونيو 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: السلطة أفرجت عن صالح أبو ميالة بعد تهديد أمريكي


رام الله / سما /

أورد موقع صحيفة "معاريف" العبرية مساء السبت، أن السلطة الفلسطينية أطلقت سراح رجل الأعمال صلاح أبو ميالة من الخليل، بعد أن تم اعتقاله أثناء عودته من المشاركة في ورشة البحرين.

ووفقًا لما أورده الموقع العبري فإن الإفراج عن أبو ميالة تم بعد خطاب أرسلته السفارة الأمريكية، وحمل صيغة التهديد.

وكان جهاز المخابرات بحملة اعتقالات في مدينة الخليل شملت بعض من الشاركين في ورشة البحرين، حيث اعتقلت صالح ابو ميالة، وهو عائد الى بيته، في حين حاصرت قوة أخرى من الجهاز بيت أشرف الجعبري، وحاول عناصر الجهاز اعتقاله بحجة ان عليه قرار حكم بالسجن بسبب اعتداءه على أحد افراد جهاز المخابرات قبل سنه، الا انه تمكن من الهرب، وصادرت عناصر المخابرات الكاميرات المحيطة ببيته ووثائقه وانسحبت من المكان.

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