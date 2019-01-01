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عشراوي تدين الحملة الإسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

السبت 29 يونيو 2019 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تدين الحملة الإسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا


رام الله / سما /

 أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، "الحملة الإرهابية المستمرة على القدس والمقدسيين، خاصة الهجوم العنيف والمستمر على العيساوية من قبل قوات الاحتلال منذ أيام، والذي أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من أبناء البلدة وقتل الشاب محمد عبيد بدك بارد".

وأضافت عشراوي في بيان لها، مساء اليوم السبت، "إن احتجاز قوات الاحتلال لجثمان الشهيد هو عمل إجرامي ومجرد من الإنسانية وهو جريمة مدانة أخلاقياً وقانونياً وسياسياً".

وقالت: "هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة ضد القدس دليل إضافي على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه هذا العدوان وحده وفي ظل استقواء إسرائيل بالإدارة الأميركية الحالية، التي توفر لقوة الاحتلال الحماية السياسية والدعم المطلق في ارتكاب جرائمها النكراء".

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