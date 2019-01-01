مجدلاني: حماس سبب الحصار المفروض على غزة وإسرائيل تستخدم الابتزاز يوميا معها!

رام الله / سما /

أوضح أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، "إسرائيل تستخدم الابتزاز يوميا مع حماس".

وقال مجدلاني في تصريحات له، السبت، ، إن الأساس بالنسبة لقيادة حركة " حماس "، هو أي اتفاق يضمن لها البقاء في "السيطرة على قطاع غزة ".

وأشار مجدلاني إلى أن حماس لم تستخلص الدرس طيلة هذه السنوات من الدوران في الحلقة المفرغة، "تهدئة ورفض وتفاهمات وعدم التزام إسرائيل بها"، وفق قوله.

وتابع: أن "حماس لم تستخلص الدرس بالأساس، بأن الحصار الظالم المفروض على غزة هو بسبب سيطرتها على القطاع، والمعاناة التي يدفع ثمنها شعبنا الفلسطيني كل يوم، هي لهذا السبب".

ووفقا لمجدلاني فان "الطريق الاقصر والأفضل لشعبنا وحماس هو المصالحة وانهاء الانقسام وأن تصبح شريكا في النظام السياسي الفلسطيني؛ لسحب الذرائع أمام اسرائيل لانهاء الحصار".

وبحسب مجدلاني، فإن (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) كرر كلامه منذ يومين بأنه لن يسمح للرئيس محمود عباس بعودة الشرعية إلى غزة، عادًا أن "حماس وإسرائيل لهما مصلحة باستمرار الانقسام".

وأوضح أن إسرائيل تريد استمرار الانقسام لأنه يقطع الطريق على حل الدولتين، فيما تريده حركة حماس؛ كونه يكرس حكمها ونظام "الإخوان المسلمين" الذي تريد إقامته في القطاع. بحسب تعبيره.