  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: حماس سبب الحصار المفروض على غزة وإسرائيل تستخدم الابتزاز يوميا معها!

السبت 29 يونيو 2019 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: حماس سبب الحصار المفروض على غزة وإسرائيل تستخدم الابتزاز يوميا معها!


رام الله / سما /

أوضح أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، "إسرائيل تستخدم الابتزاز يوميا مع حماس".

وقال مجدلاني في تصريحات له، السبت، ، إن الأساس بالنسبة لقيادة حركة " حماس "، هو أي اتفاق يضمن لها البقاء في "السيطرة على قطاع غزة ".

وأشار مجدلاني إلى أن حماس لم تستخلص الدرس طيلة هذه السنوات من الدوران في الحلقة المفرغة، "تهدئة ورفض وتفاهمات وعدم التزام إسرائيل بها"، وفق قوله.

وتابع:  أن "حماس لم تستخلص الدرس بالأساس، بأن الحصار الظالم المفروض على غزة هو بسبب سيطرتها على القطاع، والمعاناة التي يدفع ثمنها شعبنا الفلسطيني كل يوم، هي لهذا السبب".

ووفقا لمجدلاني فان "الطريق الاقصر والأفضل لشعبنا وحماس هو المصالحة وانهاء الانقسام وأن تصبح شريكا في النظام السياسي الفلسطيني؛ لسحب الذرائع أمام اسرائيل لانهاء الحصار".

وبحسب مجدلاني،  فإن (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) كرر كلامه منذ يومين بأنه لن يسمح للرئيس محمود عباس بعودة الشرعية إلى غزة، عادًا أن "حماس وإسرائيل لهما مصلحة باستمرار الانقسام".

وأوضح  أن إسرائيل تريد استمرار الانقسام لأنه يقطع الطريق على حل الدولتين، فيما تريده حركة حماس؛ كونه يكرس حكمها ونظام "الإخوان المسلمين" الذي تريد إقامته في القطاع. بحسب تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة بغزة تعلن استشهاد أحد عناصرها خلال فض مشاجرة عائلية

صور : مجرمة الحرب الصهيونية تتجول في المنامة بحرية وتلتقي آل خليفة

ترمب: أوقفت المساعدات عن الفلسطينيين بعد سماع "أشياء لا تروق لي" والسلطة ترغب بصفقة

ترامب يشير لبن سلمان بالوقوف إلى جانبه ويربت على ظهره- (شاهد)

ما مصير رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين بمؤتمر البحرين..

كيف تحول باراك لشخصية تنغص حياة نتنياهو ؟

محلل إسرائيلي: حماس وافقت على التفاهمات الجديدة كي تستعد لجولة القتال القادمة

الأخبار الرئيسية

تل ابيب تهدد حركة حماس بعقوبات جديدة تشمل الوقود ورد عسكري إن لم تتوقف الحرائق

مؤتمر البحرين

على خلفية اعتقال ابو ميالة.. يديعوت: رئيس وفد رجال الأعمال الفلسطينيين بورشة البحرين يهاجم السلطة..

قيادي بحماس: لا يوجد حاكم دائم والجانب المصري قدم ورقة لحركة "فتح" تتضمن عدة قضايا.. ابرزها

رواتب

وزير الاقتصاد: السلطة الوطنية بمازق شديد و القيادة تعمل جاهدة لتامين هذه النسبة من رواتب الموظفين

أبو ظريفة: لا تفاهمات جديدة مع الاحتلال.. والوفد المصري يصل غزة منتصف الاسبوع