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إدارة سجن مجدو تفرض عقوبات على الأسير المضرب جعفر عز الدين

السبت 29 يونيو 2019 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجن مجدو تفرض عقوبات على الأسير المضرب جعفر عز الدين


جنين / سما /

 فرضت ادارة سجن مجدو، عقوبات على الأسير المضرب عن الطعام جعفر إبراهيم عز الدين من بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت عائلة الأسير عز الدين، اليوم السبت، إن إدارة السجن حرمته من زيارة الأهل لمدة شهر، وعدم إدخال كانتينا لمدة شهر وعدم الخروج للفورة، بسبب استمراره في الإضراب المفتوح لليوم الـ (14) على التوالي منذ تاريخ إبلاغه بقرار تحويله للاعتقال الإداري التعسفي في 16 الجاري، لمدة ثلاثة أشهر بعدما كان مقررًا الإفراج عنه بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة خمسة أشهر.

وأكدت العائلة، أنه مصمم على الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري بحقه.

وأشارت إلى أنه ما زال يعاني من آلام شديدة في المفاصل واليدين والقدمين، ومن آلام شديدة على مدار الساعة، ومن دوخة باستمرار وآلام بالكلية اليسرى، ونزل في وزنه.

يذكر أن محكمة سالم العسكرية كانت أصدرت حكمًا بتاريخ 27/05/2019 بحق عز الدين بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيقل،و كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 16 حزيران، إلا أن سلطات الاحتلال حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر.

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