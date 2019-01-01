تل ابيب تهدد حركة حماس بعقوبات جديدة تشمل الوقود ورد عسكري إن لم تتوقف الحرائق

القدس المحتلة / سما /

هددت إسرائيل مساء اليوم السبت، بفرض عقوبات على حركة حماس التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة، في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في بيان رسمي وزعه مكتب نتنياهو، إنه في حال لم تتوقف الحرائق، فسيتم اتخاذ خطوات عقابية ضد حماس.

وبين المصدر أنه سيتم منع إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة، كما سيتم منع خفض كميات الوقود التي تصل القطاع، لافتًا إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا على الطاولة.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه أوفير أكونيس وزير العلوم وعضو مجلس الكابنيت، للقناة الـ13 العبرية، إنه سيدعم الخيار العسكري ضد من وصفهم بـ "الهمج" في غزة. مشيرًا إلى أن الكابنيت سيبحث استمرار الحرائق في غلاف غزة خلال جلسته الأربعاء المقبل.

ووفقًا للقناة العبرية فإن ثلاثة حرائق على الأقل شبت اليوم في مستوطنات غلاف غزة، تأكد أن اثنين منها بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وتوصلت إسرائيل وحماس برعاية مصرية وأممية لاتفاق يضمن إعادة الهدوء مقابل أن تسمح إسرائيل مجددًا بإدخال الوقود لمحطة الكهرباء وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريًا.