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لهذا السبب.. اسرائيل تعتزم تقديم شكوى ضد حماس بغزة في الامم المتحدة

السبت 29 يونيو 2019 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. اسرائيل تعتزم تقديم شكوى ضد حماس بغزة في الامم المتحدة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن سكان غلاف غزة يستعدون للتوجه الى الامم المتحدة لتقديم شكوى ضد حركة حماس بغزة.

وقال تامير سطينمان مراسل القناة 12 العبرية، إنه "احتجاجًا على البالونات المفخخة التي يتم إطلاقها نحو "إسرائيل"، يستعد سكان غلاف غزة للتوجه إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد منظمة حماس".

وتزعم وسائل الاعلام العبرية منذ ايام اندلاع حرائق في  احراش مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة اطلقت من قطاع غزة.

اقرا/ي ايضا: اسرائيل للسنوار: اما وقف البالونات او الذهاب لحرب.. والامم المتحدة: هذه المرة الاخيرة التي نتوسط فيها

ومساء امس الجمعة،  كشفت قناة كان العبرية،  عن معلومات بخصوص تقدم التفاهمات المبرمة بين اسرائيل وحماس بوساطة مصرية واممية.

ووفقا للقناة، فقد وافق السنوار بنفسه الليلة على تفاهمات التهدئة الجديدة بعد رسالة قوية من "إسرائيل": إما أن توقفوا البالونات أو سنتوجه لجولة حرب.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر في الأمم المتحدة قوله: هذه هي المرة الأخيرة التي نتوسط فيها لحل الأزمة بين الطرفين

وبحسب القناة العبرية، أفيد ايضا  أن حماس طلبت من "إسرائيل" السماح لقطر بتحويل 5 ملايين دولار شهريا لصالح رواتب موظفي حماس في غزة لكن ("إسرائيل" رفضت).

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