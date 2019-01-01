على خلفية اعتقال ابو ميالة.. يديعوت: رئيس وفد رجال الأعمال الفلسطينيين بورشة البحرين يهاجم السلطة..

القدس المحتلة / سما /

قال اليؤور ليفي الكاتب الاسرائيلي في صحيفة "يديعوت" العبرية، إنه تحدث إلى أشرف الجعبري، رئيس وفد رجال الأعمال الفلسطينيين إلى مؤتمر البحرين عقب اعتقال رجل الأعمال صالح أبو ميالة.

ووفقا للصحيفة العبرية، فان الجعبري، لم يتردد في مهاجمة السلطة الفلسطينية وقال: هذا الاعتقال غير قانوني، لا يوجد سبب للاعتقال بموجب القانون الفلسطيني للمشاركة في هذا المؤتمر وأي مؤتمر.

وبحسب يديعوت، قال الجعبري إن أبو مازن يتطلع إلى الصدام مع الأمريكيين ومع نتنياهو، ويريد الشعب الفلسطيني بأسره أن يقف معه بتلك الخطوة. وفق قوله.

وأشار الكاتب بالصحيفة العبرية، الى أن الجعبري يعيش في الخليل في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وينوي الاستمرار في دخول مناطق السلطة الفلسطينية دون خوف من اعتقاله.

ووفقا للصحيفة فان الوفد الفلسطيني المشارك في ورشة البحرين ضم اثني عشر فلسطينياً بعضهم من الضفة الغربية وآخرين من شرق القدس، ومنذ الليلة الماضية وفر الجعبري الحماية في منزله لرجل أعمال آخر في الخليل يدعى "أشرف غانم" حاولت السلطة الفلسطينية أيضًا إيقافه عند عودته إلى البحرين ولكن دون نجاح.

ترجمة: مؤمن مقداد