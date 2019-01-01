على خلفيّة تلوّث المياه.. مجلس قروي مردا يقدم استقالته

رام الله / سما /

أعلن رئيس وأعضاء مجلس قروي مردا قضاء سلفيت، وضع استقالتهم الجماعية أمام وزير الحكم المحلي.

وجاء في بيان للمجلس القروي اليوم السبت، أن الاستقالة تم رفضها من قبل وزير الحكم المحلي، وهي تأتي نتيجة لـ "الخطأ غير المقصود" والذي أدى لتسمم المئات من أبناء القرية، بسبب تلوّث المياه.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الخميس الماضي أن ألف شخص أصيبوا بالتسمم في قرية مردا بسبب اختلاط المياه بأنابيب الصرف الصحي. وأشارت إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما حدث، وأنه سيتم محاسبة المسؤولين بعد أن تخرج النتائج النهائية.





