لجنة ترميم المهد تنظم دورة حول صيانة المواقع الاثرية

بيت لحم / سما /

نظمت اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد دورة تدريبية بعنوان: المراقبة والصيانة للمواقع الاثرية ، بدعم من مؤسسة التعاون الإيطالي استمرت ثلاثة ايام وبحضور 21 من الطواقم العاملة في مجال الترميم والصيانة وإدارة المواقع التاريخية.

وخلال الدورة تم توضيح أهمية مراقبة المواقع التاريخية وطرق التوثيق واجراء اعمال الصيانة الدورة للمحافظة عليها. كما تم الاطلاع على اهم اعمال ترميم كنيسة المهد ومناقشة طرق الترميم المتبعة والمواد المستخدمة وآليات المعالجة اللازمة. وكان المحاضرون في هذه الدورة من الخبراء والفنيين الايطاليين العاملين في برنامج الترميم القائم.

وخلال حفل الاختتام، أكد الوزير زياد البندك رئيس اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد على أهمية هذه الدورات لنقل الخبرات في هذا المجال الهام واهتمام اللجنة بضرورة تنظيم دورات أخرى متخصصة من اجل زيادة قدرات المختصين ورفع مستوى الكفاءات المحلية من اجل المحافظة على المواقع الاثرية للأجيال القادمة.