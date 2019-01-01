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بلدية بيت لحم تتلف مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية

السبت 29 يونيو 2019 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية بيت لحم تتلف مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية


بيت لحم / سما /

اتلفت بلدية بيت لحم اليوم السبت، كمية من المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية.

وقالت البلدية في بيان صحفي، "انه استكمالا للجولات ضمن الحملة التي أطلقتها بلدية بيت لحم تحت شعار "سلامتكم اولويتنا" والهادفة الى مراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة وطرق تخزينها وتشمل جميع محال المواد الغذائية والاستهلاكية، فقد تم من خلال هذه الجولات الرقابية التي نفذها قسم الرقابة الصحية والبيئية ضمن اسواق مدينة بيت لحم، ضبط مواد غذائية واخرى للتنظيف منتهية الصلاحية، وجرى اتلافها بحضور نائب رئيس البلدية حنا حنانيا.

وأشار البيان الى المواد التي اتلفت تزن (1780 كغم)، وتشمل (2736) عبوة موزعة على (459) صنفا.

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