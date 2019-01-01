وفد أوكراني يزور الجامعة العربية الأمريكية

جنين / سما /

استقبل نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زكي صالح وفدا أوكرانيا، ترأسه السفير الاوكراني لدى دولة فلسطين ميكولا بلاشنكو، بهدف الاطلاع على الجامعة، واستطلاع افاق التعاون بين مراكز الأبحاث والجامعات الأوكرانية والجامعة العربية الامريكية.

وحضر الاستقبال، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات، وعميد كلية الحقوق الدكتور غسان عليان، وعميد شؤون الطلبة الدكتور بشار دراغمة، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حكمت عمارنه، فيما ضم الوفد الزائر، أستاذ العلاقات الدولية والقانون في الجامعات الأوكرانية البروفيسور فيكتور موريفيوف، ورئيس جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الأوكرانية الدكتورة أريج عودة، ومسؤول العلاقات العامة في الجمعية الدكتور توفيق حرز الله، وأعضاء الجمعية القاضي لؤي حمارشة، وعلي زكي، وتوفيق جبارين.

ورحب نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح بالوفد الضيف، وقدم نبذة تاريخية عن الجامعة، ونشأتها، والبرامج التي تقدمها في درجات الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم على عدة أهداف أبرزها، التطوير الأكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا على سعي الجامعة الدائم إلى استحداث برامج أكاديمية متميزة، بالإضافة إلى توفير خدمات للمجتمع المحلي، مؤكدا على أهمية الشراكة مع الجامعات الدولية.

بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية والقانون في الجامعات الأوكرانية البروفيسور فيكتور موريفيوف، أنه يزور فلسطين من أجل التعرف على كليات القانون والحقوق في الجامعات الفلسطينية، معربا عن سعادته لهذه الزيارة، كما أشاد بالتطور الذي تشهده الجامعة العربية الأمريكية وما تقدمه من برامج أكاديمية وخاصة في كلية الحقوق، مشيرا إلى ضرورة فتح آفاق تعاون وتبادل أكاديمي بين الجامعة العربية الأمريكية والجامعات الأوكرانية، وخاصة في مجال القانون.

من جهته، أعرب السفير الأوكراني ميكولا بلاشنكو عن سعادته لزيارة الجامعة العربية الأمريكية، معربا عن استعداداه للتعاون من أجل فتح آفاق الشراكة مع الجامعات الأوكرانية، مؤكدا على أهمية هذه الشراكة والتبادل الأكاديمي والطلابي بين الطرفين، وأشار أنه يرافق البروفيسور فيكتور موريفيوف، الذي رغب في التعرف على كليات الحقوق والقانون في فلسطين، فهو يعتبر أحد أعمدة القانون في أوكرانيا.

وخلال الزيارة، قام رئيس الجامعة العربية الامريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري بتكريم كلا من السفير الاوكراني ميكولا بلاشنكو، واستاذ القانون الدولي البروفيسور فيكتور موريفيوف، بدرع تقدير، كما انتهت الزيارة بجولة ميدانية قام بها الوفد الضيف للتعرف على كليات الجامعة ومنشاتها.