الشرطة تنقذ طفلين وتلقي القبض على متسبب بحريق في نابلس

نابلس / سما /

انقذت الشرطة طفلين من حريق نشب في منزلهما، وألقت القبض على شخص تسبب بحريق آخر في قرية مجدل بني فاضل جنوب شرق نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان دورية مركز شرطة عقربا تحركت باتجاه بلدة مجدل بني فاضل بعد وصول بلاغ لغرفة عمليات الشرطة ان أحد المواطنين أشعل النار بإطارات مركبات داخل القرية، وعلى الفور القت الشرطة القبض على المشتبه به.

وفي نفس السياق، وصل بلاغ اخر للدورية عن احتراق منزل بذات القرية توجهت له فورا وقامت بإنقاذ طفلين من داخل المنزل المشتعل، فيما قامت غرفة عمليات الشرطة بإرسال سيارة الإسعاف والدفاع المدني للمكان، وقامتا بإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأضافت ان الشرطة وفور وصولها باشرت إجراءات التحقيق بظروف وملابسات نشوب الحريق، بعد ان عثرت على زجاجة بها اثار مادة قابلة للاشتعال .