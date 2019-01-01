  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يزور السعودية الخريف المقبل

السبت 29 يونيو 2019 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يزور السعودية الخريف المقبل


موسكو /سما/

 أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية الخريف المقبل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الروسي أعرب أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعوته لزيارة السعودية.

وقال بوتين: "في الخريف، مثلما اتفقنا آمل أن تتم هذه الزيارة".

وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، التي ستحتضنها الرياض.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل للسنوار: اما وقف البالونات او الذهاب لحرب.. والامم المتحدة: هذه المرة الاخيرة التي نتوسط فيها

صور : مجرمة الحرب الصهيونية تتجول في المنامة بحرية وتلتقي آل خليفة

شاهد.. انتقادات لإعلامية سعودية وجهت "طلبا جريئا" للرجال

ترامب يشير لبن سلمان بالوقوف إلى جانبه ويربت على ظهره- (شاهد)

كيف تحول باراك لشخصية تنغص حياة نتنياهو ؟

محلل إسرائيلي: حماس وافقت على التفاهمات الجديدة كي تستعد لجولة القتال القادمة

نتنياهو قد يذهب لتصعيد عسكري لإلغاء الانتخابات

الأخبار الرئيسية

رواتب

وزير الاقتصاد: السلطة الوطنية بمازق شديد و القيادة تعمل جاهدة لتامين هذه النسبة من رواتب الموظفين

أبو ظريفة: لا تفاهمات جديدة مع الاحتلال.. والوفد المصري يصل غزة منتصف الاسبوع

ترمب

ترمب: أوقفت المساعدات عن الفلسطينيين بعد سماع "أشياء لا تروق لي" والسلطة ترغب بصفقة

صحيفة: تهدئة غزة أمام اختبار جديد ولهذا لم تعلن الفصائل نبأ الاتفاق الاخير ..

الشرطة بغزة تعلن استشهاد أحد عناصرها خلال فض مشاجرة عائلية