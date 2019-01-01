حفتر يأمر باستهداف السفن التركية وإيقاف الرحلات الجوية

طرابلس /سما/

أصدر المشير خليفة حفتر قائد قوات "الجيش الوطني"، أوامره باستهداف السفن التركية وإيقاف الرحلات الجوية من و إلى ليبيا.

وأوضحت شعبة "الإعلام الحربي" في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على (الفيسبوك) صباح اليوم السبت أنه"في الوقت الذي تحارب فيه القوات المسلحة الإرهاب، تتعرض بلادنا منذ سنوات لدعم لوجستي تركي، وتطور الأمر لتدخل مباشر باستخدام الطائرات الحربية والسفن ونقل المرتزقة لدعم الإرهاب في ليبيا".

وتابعت: "أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية، وعلى الحكومة المؤقتة طرد كافة شركاتها وإنهاء أعمالها ".

كما أمرت بإيقاف الرحلات المدنية من وإلى تركيا وإلى المطارات الليبية رداً على العدوان التركي الإرهابي".

وتتهم قوات حفتر تركيا بمساعدة قوات حكومة الوفاق في السيطرة على غريان عبر تقديم غطاء جوي لقواتها.

وتمكنت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الأربعاء الماضي، من استعادة مدينة غريان (80 كلم) جنوب طرابلس التي كانت تسيطر عليها قوات حفتر.

وتُعد استعادة غريان أول تقدم عسكري لافت لقوات حكومة الوفاق، منذ فرض قوات حفتر السيطرة على المدينة مطلع نيسان الماضي.

وتشهد ليبيا معارك قرب طرابلس بين قوات "الجيش الوطني" وقوات موالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، منذ إعلان المشير حفتر، في الرابع من نيسان الماضي عن عملية عسكرية لـ"تحرير طرابلس" قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.

وتسببت المعارك في مقتل 739 وإصابة أكثر من 4 آلاف جريح، ونزوح 94 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.