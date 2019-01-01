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جيش الاحتلال يوجه دعوة للفنان المصري عمرو دياب.. اليك تفاصيلها

السبت 29 يونيو 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يوجه دعوة للفنان المصري عمرو دياب.. اليك تفاصيلها


القدس المحتلة / سما /

وجه افيخاي ادرعي الكتحدث باسم جيش الاحتلال للاعلام العربي، اليوم السبت دعوة للفنان المصري عمرو دياب لاقامة حفل مع إحدى النجمات الاسرائيليات.

وكتب ادرعي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:" اعجابي بالموسيقى المصرية يعود الى زيارتي لمصر قبل 15 عام وآنذاك تعرفت على المطرب المتألق في ذلك الحين عمرو دياب وبالتحديد أغنية “قمرين”. وأتمنى انه في يوم من الايام سنشهد حفلًا مشتركًا يجمعه مع المطربة الاسرائيلية المفضلة لديّ ساريت حداد المعروفة أيضًا في العالم العربي".

ولفت أدرعي الى انه معجب بالموسيقى المصرية منذ أن زار مصر قبل 15 عاماً، حيث اشار الى أنه تعرف اثناء الزيارة على عمرو دياب.

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