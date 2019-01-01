أبو ظريفة: لا تفاهمات جديدة مع الاحتلال.. والوفد المصري يصل غزة منتصف الاسبوع

غزة / سما /

قال طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، مساء اليوم السبت، إن الوفد الأمني المصري سيصل قطاع غزة منتصف الأسبوع الجاري.

وأوضح أبو ظريفة خلال لقاء حواري في برنامج "ملف الساعة" عبر قناة "الكوفية" أن الوفد الأمني المصري سيصل قطاع غزة لبحث الالتزام بالتفاهمات بين الفصائل والاحتلال، ومناقشة ملفات أخرى.

ولفت إلى أنه لا يوجد تفاهمات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، مبيناً أن الاحتلال يحاول التنصل من التفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة ومصر.

وأكد أبو ظريفة أن الفصائل والهيئة الوطنية العليا ستراقب سلوك الاحتلال ومدى التزامه بتطبيق التفاهمات وتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم "ضمن ذات البرنامج" أن الوفد الأمني المصري سيزور غزة هذا الأسبوع لبحث ملف تثبيت التهدئة والتفاهمات مع الاحتلال وكسر الحصار عن غزة.