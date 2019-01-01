ما مصير رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين بمؤتمر البحرين..

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية القناة 13 العبرية، اليوم السبت، بأن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت أحد رجال الأعمال الفلسطينيين من سكان الخليل لمشاركته في مؤتمر البحرين.

وحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها اليوم السبت، إن أجهزة مخابرات السلطة اعتقلت رجال الأعمال صلاح أبو ميالة بعد عودته من المؤتمر الاقتصادي في البحرين ضمن خطة السلام الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من المخابرات الفلسطينية حاصروا منزل رجل أعمال آخر شارك في المؤتمر، يدعى أشرف غانم، من أجل اعتقاله، لكنه تمكن من الفرار.

وفقًا للمصادر، قرار الاعتقال جاء من قِبل المستوى السياسي في رام الله.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت المشاركة في ورشة البحرين، ودعت رجال الأعمال الفلسطينيين لعدم حضوره.

وظهرت صورة على هامش ورشة البحرين، فيها منسق الحكومة الإسرائيلية الأسبق في المناطق الفلسطينية يؤاف مردخاي يتحدث مع مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين المتواجدين في اللقاء.

وكان جاريد كوشنير صهر ترامب ومستشاره قال خلال مؤتمر البحرين الذي عقد قبل أيام، إن رجال أعمال فلسطينيين لم يتمكنوا من حضور الورشة لمنعهم من السلطة الفلسطينية.