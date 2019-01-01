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عضو كنيست: نتنياهو ديكتاتوري والإسرائيليون يعلمون باتفاق التهدئة من حماس

السبت 29 يونيو 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: نتنياهو ديكتاتوري والإسرائيليون يعلمون باتفاق التهدئة من حماس


القدس المحتلة / سما /

قال إيلي أفيدار، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب إسرائيل بيتنا، اليوم السبت، إن الإسرائيليين، خاصةً في غلاف غزة، يعلمون بأي اتفاق للهدوء والتهدئة من المتحدث باسم حماس.

ووصف افيدار في كلمة له خلال ثقافي رمات هشارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ديكتاتوري، وأنه لا يبلغ وزراء حكومته بما يجري من اتفاقيات، ولا يتحدث إليهم.

وقال "هناك انهيار للنظام الديمقاطي في إسرائيل، هناك شخص واحد يوقع على اتفاق التهدئة مع حماس، الكابنيت لا يجتمع والحكومة لا تعلم ولا يتم إبلاغ وزرائها بشيء، والإسرائيليون يعلمون ويطلعون على ما يجري من حماس والمتحدث باسمها".

وأضاف: "نتنياهو نسي أنها رئيس وزراء إسرائيل، ويعمل بأنه الشخص الوحيد صاحب القرار"، مرجحاً أن يتم خلال الأشهر المقبلة تشكيل لجنة للتحقيق في الظروف التي تمر بها إسرائيل حالياً.

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