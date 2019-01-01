"القدس المفتوحة" تشارك اليونسكو في إنتاج مجلة المصادر التعليمية

رام الله / سما /

أسهمت جامعة القدس المفتوحة بشكل فاعل في إنتاج مجلة المصادر التعليمية المفتوحة التي تصدر عن منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو".

وعملت جامعة القدس المفتوحة، بالتعاون مع اليونسكو، على إصدار (3) نسخ من مجلة اليونسكو التي تعرض فيها المبادرات العربية لتطوير المصادر التعليمية المفتوحة باللغة العربية، وذلك انطلاقاً من قدرة الجامعة ودورها الرائد في هذا المجال في فلسطين والعالم العربي.

وقامت الجامعة مؤخراً بتطوير برنامج تدريبي مشترك للأكاديميين من فلسطين والأردن لتعليم كيفية إنتاج المصادر التعليمية المفتوحة وآليات استخدامها، وكذلك تطوير دورة تدريبية خاصة بالمدرسين والمحاضرين الأكاديميين لإثراء المحتوى الرقمي باللغة العربية، وتم فتحها للاستخدام بشكل مجاني أمام الراغبين من خلال متجر "أندرويد".

وقال د. م. إسلام عمرو، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا والإنتاج: "إن تطور أساليب التعليم الحديثة، وخصوصاً باللغة العربية، يحتاج إلى توفير مصادر تعليمية مفتوحة، والجامعة تسخر إمكانياتها كافة عبر دوائرها المتخلفة لتعزيز هذه الثقافة داخل المجتمع الفلسطيني والعربي".

وأكد د. م. عمرو أن "القدس المفتوحة" تضم الأكاديميين والمهتمين لإثراء المحتوى الرقمي العربي من خلال إنشاء مصادر تعليمية مفتوحة باللغة العربية تساعد الطلبة والباحثين في مجالات اهتماماتهم، وأوضح أن "الجامعة رائدة في هذا المجال وقد أطلقت مؤخراً دورة في الصحافة الاستقصائية على نظام مصادر التعليم مفتوحة المصدر طورتها طواقم الجامعة لتكون مرجعاً في هذا المجال للمهتمين".

ودعا د. م. عمرو الجهات المعنية لتبني مبادرات "القدس المفتوحة" وتطويرها لتصبح منصة لإثراء اللغة العربية، علماً بأنها الجامعة الوحيدة التي تطور المقررات بشكل ذاتي وباللغة العربية؛ للتسهيل على طلبتها والمتدربين في مراكزها الدراسة باللغة الأم، وتوفير المصادر التعليمية المفتوحة، ما يساعد في إثراء عملية التعليم باللغة العربية بشكل خاص.

وأضحت جامعة القدس المفتوحة رائدة في مجال تطوير المصادر التربوية المفتوحة (OER) على المستوى الإقليمي، وباتت تجربتها في تطوير مصادر التعلم الرقمية محط اهتمام عربي ودولي، خصوصاً أنها حصدت عدداً من الجوائز في هذا المجال.

وحصلت "القدس المفتوحة"، نيابة عن دولة فلسطين، على جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) للتطبيقات الجوالة العربية، التي اهتمت بتطبيق مميز في الجوال عن مدينة القدس. كما فازت الجامعة بمجموعة من الجوائز العالمية في مجال المصادر التربوية المفتوحة (OER) وفي مجال التطبيقات الذكية، مثل جائزة (الألكسو) للتطبيقات الجوالة عن أفضل تطبيق ذكي في مجال التربية على مستوى دولة فلسطين، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية عن أفضل تطبيق ذكي لتعلم اللغة العربية على مستوى العالم، ووقع الاختيار على مشروع تطوير المساقات الذكية كمصادر تربوية مفتوحة، بصفته أحد المشاريع الإبداعية في المنتدى الوطني الثاني للعلماء في فلسطين.