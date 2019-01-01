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رئيس بلدية بيت لحم يطلع وفدا برلمانيا سويسريا على أوضاع بيت لحم

السبت 29 يونيو 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اطلع رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان وفدا برلمانيا سويسريا، على الأوضاع التي تمر بها مدينة بيت لحم في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث سلمان خلال لقائه الوفد، اليوم السبت، في مقر البلدية، عن واقع مدينة بيت لحم وأهم التحديات في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على معظم مساحة المحافظة بما يعرف بالمنطقة (ج)، فضلا عن الحواجز الإسرائيلية، وجدار الفصل العنصري الذي فصلها عن توأمتها القدس وراجع فرص التنمية.

وأشار الى أن عدد المستوطنات والمستوطنين آخذة بالتزايد، فقد وصل عدد المستوطنات الواقعة في المحافظة إلى 23 مستوطنة، كما تحدث عن الجانب السياحي وارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى بيت لحم، وتبادل سلمان والوفد الهدايا التذكارية.

وشملت الزيارة أيضا جولة في كنيسة المهد وشرحا مفصلا للوفد عن الكنيسة.

ووضع رئيس البلدية الوفد في تفاصيل اعمال الترميم التي ما زالت قائمة في الكنيسة، مؤكدا أنها شارفت على الانتهاء بعد سنوات من العمل في أجزائها المختلفة.

ورافق سلمان الوفد إلى مغارة الميلاد وأجزاء الكنيسة المختلفة وكنيسة القديسة كاترينا الرعوية والمغارة التي ترجم بها القديس جيروم الكتاب المقدس.

#بلدية بيت لحم

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