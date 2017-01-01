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تشيلسي يرسل تحذيراً إلى أتلتيكو مدريد بشأن موراتا

السبت 29 يونيو 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يرسل تحذيراً إلى أتلتيكو مدريد بشأن موراتا


وكالات / سما /

هدد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بالغاء عقد إعارة المهاجم ألفارو موراتا مع أتلتيكو مدريد الإسباني في حال عدم تلبية المطالب المالية خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية اليوم إن تشيلسي طلب من أتلتيكو مدريد مبلغ بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للموافقة على انتقال ألفارو موراتا بشكل دائم أو سيتم إلغاء إعارته.

وعاد موراتا إلى الدوري الإسباني في كانون الثاني / يناير الماضي من خلال الانضمام إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً ، بعد أن قضى وقتاً عصيباً في الدوري الإنجليزي.

وكان المهاجم الدولي الإسباني ضد انضم إلى تشيلسي قادماً من ريال مدريد في صيف عام 2017 مقابل 57 مليون جنيه استرليني ، لكنه قرر الرحيل مؤقتاً بسبب صعوبة التأقلم مع كرة القدم الانجليزية.

وتؤكد هذه المصادر إن لدى تشيلسي خيار استعادة المهاجم هذا الصيف وأن مجلس إدارة النادي يفكر في تفعيل هذه الفقرة بسبب الحظر المفروض على الفريق من اجراء التعاقدات لفترتين متتاليتين.

ولا يستطيع فريق البلوز تسجيل لاعبين جدد حتى صيف عام 2020 ، ومع ذلك اضطر إلى بيع إدين هازارد إلى ريال مدريد بالوقت الذي لا يستطيع به تعويض خروجه نظراً لمنعه من ابرام الصفقات.

#تشيلسي #موراتا

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