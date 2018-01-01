منتدى الإعلاميين: الاحتلال يواصل استهداف الصحافيين بغزة

غزة / سما /

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفيين خلال تغطيتهم مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وأشار المنتدى في بيان له، إلى أن الاحتلال استهدف أمس ثلاثة صحافيين وهم: رائد أبو مذكور برصاصة في قدمه شرق رفح، ومحمد كساب وإخلاص القريناوي شرق البريج.

ولفت أنه منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في مارس/آذار 2018، تعمد الاحتلال استهداف الصحافيين، حيث استشهد ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، فضلا عن إصابة أكثر من 200 صحفي وصحفية.

واعتبر أن تلك الاعتداءات تتم في أوضح صور الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي المعتاد بالقوانين والمبادئ والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية بضرورة التحرك لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين.