الإغاثة الطبية وجامعة القدس المفتوحة تفتتحان دورة تدريبية

غزة / سما /

عقدت الإغاثة الطبية الفلسطينية و جامعة القدس المفتوحة في شمال غزة دورة تدريبية مبتدئة حول أساسيات التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشارك في الدورة التدريبية التي عقدت في مقر مركز نعم نستطيع للأطفال ذوي الإعاقة في منطقة عزبة بيت حانون 36 من قسم التربية الخاصة في جامعة القدس المفتوحة.

وقدم مدربون من جمعية الإغاثة الطبية ومديرية التربية والتعليم موضوعات تدريبية في الدورة التي استمرت 20ساعة تدريبية.

وجاءت الموضوعات التدريبية حول أهمية العلاج الطبيعي والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، مراحل نمو وتطور الطفل ، التدخل المبكر للعلاج الطبيعي ، الاكتشاف المبكر للإعاقة (مستويات الوقاية ) و أسباب الإعاقة داخل المجتمع الفلسطيني و الحق في التعليم وسهولة وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلي المدارس العامة، وطرق تدريس الأطفال ذوي الإعاقة وكيفية عمل الخطة التعليمية و الاضطرابات السلوكية والانفعالي، وكيفية عمل خطة تعديل سلوك واضطرابات اللغة والنطق و العلاج الوظيفي وتنمية المهارات للأطفال.

فضلاً عن تقديم عروض حول التعريف بالإغاثة الطبية الفلسطينية و برنامج التأهيل المجتمعي و واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني أرقام ونسب و نبذة حول المؤسسات العاملة في مجال التأهيل في قطاع غزة

قال مصطفي عابد مدير برنامج التاهيل بالإغاثة الطبية ان الهدف من الدورة التدريبية هو تمكين طلبة قسم التربية الخاصة بجامعة القدس المفتوحة من المعلومات والمعارف حول التاهيل والعمل علي صقل مهارتهم النظرية بالمهارات العملية وتنمية المهارات المهنية .

وأضاف أن الإغاثة الطبية تشرف علي التدريب العملي لقسم التربية الخاصة بجامعة القدس المفتوحة مما يعزز من قدرات ومهارات الطلبة وهناك تعاون كبير بين الإغاثة الطبية، موضحاً أن الإغاثة الطبية تعني بالعلاقة مع الجامعات الفلسطينية

من جانبه اكد الدكتور هاشم حميد ممثل جامعة القدس المفتوحة أن الإغاثة الطبية اصبحت شريكاً حقيقياً مع جامعة القدس المفتوحة والتي تعمل علي بناء قدرات الطلبة وخاصة طلبة التربية الخاصة وتلعب دورا بارزا في تنمية المهارات المهنية حيث تستقبل العديد من الطلبة في مركز نعم نستطيع للأطفال ذوي الاعاقة العقلية ضمن المساقات التدريبية الميدانية للجامعة.

وأشاد د . حميد بالجهود التي تبذلها الاغاثة الطبية في رسم الخارطة الميدانية للتربية الخاصة وبمشاركة طلبة قسم التربية الخاصة بالجامعة، مؤكداً دعم الجامعة للطلبة ذوي الاعاقة والعمل تسهيل وصولهم اليها بدون عوائق طبيعية أو مالية

من جانبهم عبر بعض الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية عن مدى استفادتهم من موضوعات الدورة وفعالياتها.

وقال كل من إيمان أبو جراد ، حسين أبو فول، ونادر عسلية وهم من الطلاب ذوي الإعاقة أن الدورة قدمت لهم كماً من المعلومات الهامة التي دعمت إلى حد كبير استفادتهم من دراستهم الجامعية. مؤكدين علي ان الدورة التدريبية بحاجة ماسة الي كافه المعلومات والخبرات