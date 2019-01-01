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الشرطة: 55 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 29 يونيو 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 132 مطلوبا جنائيا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (26340) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29558) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأضافت ان شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (132) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأرض الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأشارت الى أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ(13) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (22) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .

#الشرطة

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