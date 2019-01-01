هزة أرضية خفيفة تضرب المنطقة الواقعة بين رام الله وسنجل

رام الله / سما /

ضربت هزة أرضية خفيفة اليوم السبت، المنطقة الواقعة بين مدينة رام الله وقرية سنجل بقوة بلغت 2.6 على مقياس ريختر، وعلى عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض، ولم يبلغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المرصد الوطني الفلسطيني للزلزال، أنه عند الساعة 8:43 صباح اليوم، ضربت هزة أرضية خفيفة المنطقة المذكورة التي هي مركز الهزة الارضية، لكنها امتدت وشعر بها السكان في بعض المناطق بالقدس.

وأشار المرصد إلى أن هذه الهزة الارضية تصنف بأنها ضعيفة -رغم أن هناك من شعر بها- بسبب عمق موقعها والذي أدى إلى انتشارها لمساحات أوسع، بسبب طبيعة المناطق وجيولوجيتها.

وأضاف المرصد، ان شدة تأثير أي زلزال يعتمد على مجموعة من العوامل، وهي العمق، والقرب من مركز الزلزال، ونوعية التربة، ونوعية الأبنية.