رغم مصالحتهما..لماذا رفع ناصر القصبي دعوى قضائية ضدّ عبدالله السدحان؟

وكالات / سما /

رفع الممثل السعودي ناصر القصبي دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها سويةً وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير “طاش ما طاش” بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنياً.

و حددت الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض يوم الخامس عشر من شهر تموز/يوليو القادم موعداً للنظر في القضية.

والجدير ذكره أن المصالحة كانت تمت بين القصبي والسدحان برعاية تركي آل الشيخ، هذا إضافة إلى أن تمّ تغريمهما سابقاً بمبلغ مليون و300 ألف ريال لصالح مخرج المسلسل ومنتجه المنفذ عامر الحمود، لاستغلالهما اسم “طاش ما طاش” من الجزء الثالث و حتى الـ 18، و تم تنفيذ الحكم غيابياً، والحجز على الحسابات البنكية للقصبي والسدحان.