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أبل تلجأ للصين لتصنيع حاسوبها الجديد ماك برو

السبت 29 يونيو 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تلجأ للصين لتصنيع حاسوبها الجديد ماك برو


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شركة "أبل" ستقوم بتصنيع حاسوبها الجديد ماك برو في الصين، مبتعدة عن خط التجميع الأميركي الذي كانت تستخدمه لذلك المنتج في السنوات الأخيرة.

ونشرت الصحيفة عن الخطة امس الجمعة، نقلا عن أشخاص على دراية بهذه الخطوة لم تذكر هوياتهم.

وأصدرت شركة أبل بيانا قالت فيه إن جهاز ماك برو الجديد سيتم تصميمه وهندسته في ولاية كاليفورنيا، لكنها لم تذكر أين سيتم تجميعه.

تجمع أبل ماك برو في أوستن بولاية تكساس منذ عام 2013 كجزء من التزام بقيمة 100 مليون دولار قام به الرئيس التنفيذي تيم كوك في مقابلة تلفزيونية وطنية.

وتقول الصحيفة إن جهاز ماك برو الجديد بقيمة 6000 دولار سيتم تجميعه في مصنع بالقرب من شنغهاي.

تصنع الشركة بالفعل جهاز آي فون ومعظم الأجهزة الأخرى في الصين.

#أبل

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