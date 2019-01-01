علاج آلام الركبة عند الشباب بالطرق الطبيعية وبالأدوية

وكالات / سما /

رجال كثر يعانون من آلام الركبة، أو كما يسميها البعض خشونة الركبة، وهي التي تنتج عن تآكل الغضاريف الناعمة التي تغطي سطح المفصل، ويصاب الرجل بها نتيجة نقص السائل الموجود في مفصل الركبة، ذلك الموضع المسؤول عن تسهيل عملية حركة الركبة، وهو ما تنتج عنه آلام الركبة.

تآكل غضاريف الركبة يؤدي إلى ضعف تماسكها، ومن ثَم ينتج عنه نعومة في الحركة التهاب في منطقة الغشاء السينوفي، وهو ما تنتج عنه آلام حادة في الركبة، وقد يتطور الأمر إلى حدوث تورم فيها، وهو ما يطلق عليه "خشونة الركبة"، التي يصاحبها بعض التورمات، مع صعوبة تحريك الرّكبتَين، ومدّهما وثنيهما بطريقة طبيعيّة، علاوة على شعور الشخص بآلام الرّكبة خاصّة عند الصّعود والنّزول من السّلالم وخلال المشي.

أفضل علاج لخشونة الركبة

وحين يتقدم الإنسان في العمر، أو يزداد وزنه، أو يعتاد الجلوس بأوضاع خاطئة، أو يعزف عن ممارسة الرياضة، أو يقف لمدد زمنية طويلة، وغيرها من العادات السيئة، يشعر الرجل بآلام في الركبة نتيجة حدوث خشونة بها، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن علاج آلام الركبة، فما أفضل طرق علاج خشونة الركبة؟

طرق عديدة يمكنها علاج آلام الركبة التي تنتج عن الإصابة بخشونة الركبة، حيث يستطيع الرجل علاجها بطرق طبيعية عن طريق تناول بعض الأعشاب، ويمكن علاج آلام الركبة عن طريق تناول العقاقير الطبية، وسنستعرض أساليب وطرق علاج آلام الركبة.

عقاقير طبية لخشونة الركبة

ولعلاج آلام الركبة الناجمة عن خشونة الركبة، فإن هناك مجموعة من العقاقير الطبية التي بمقدورها معالجتك من خشونة الركبة أو آلام الركبة، منها المسكنات المضادة للالتهاب مثل: "كبريتات الشوندرويتين، الإيبوبروفين، الباراسيتامول، وغلوكوساميني".

كما هناك طرق أخرى لعلاج آلام الركبة بالعقاقير الطبية مثل الحقن المفصلي، وهو الحقن المباشر داخل مفصل الركبة باستخدام عقار (hylan G-F 20) الذي يحل محل السائل المفصلي التالف أو الناقص، وأيضاً حقن الستيرويد التي تحقن في المفصل مباشرة وتأثيرها كالكورتيزون.

بينما إذا تفاقم الأمر لدى الشخص وشعر بآلام شديدة في الركبة فإنه من الممكن أن يلجأ إلى الحل الجراحي بالاستبدال الكلي للركبة، وهو الحل الأخير.

طرق طبيعية لعلاج آلام الركبة

هناك بعض الرجال لا يحبذون اللجوء إلى تناول العقاقير لعلاج خشونة أو آلام الركبة، وبفضلون الطرق الطبيعية لعلاجها، وبالفعل هناك بعض الأعشاب التي تساعد في علاج خشونة الركبة، يعد أشهرها الكرفس، حيث يعالج مرض النّقرس وتورّم المفاصل، بالإضافة إلى زيت بذور الكتّان الذي يساعد لين المفاصل.

كما أن هناك بعض من الخبراء أكدوا أيضاً أن عصير الّليمون يعد أحد أهم الوصفات في علاج آلام الركبة، حيث يساعد على تخفيف التّورّمات التي تصيب المفاصل، كما أن شرب البابونج يخفّف من الارتشاح والتّورّم، كما ثبت أن تناول حبّة من التّين الطّازج أو المجفّف مع سبع حبّات من الزّيتون وشرب مغلي القرّيص يساعد في تخفيف آلام الركبة والمفاصل في جسم الإنسان.

والبعض الآخر ينصح بتدليك الركبة ببعض الزيوت الطبيعية التي من شأنها علاج التهاب المفاصل وتخفيف التّورّم، ومن بينها زيت الأوكالبتوس.