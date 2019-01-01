نصائح ثمينة لتجنب آلام الظهر أثناء النوم

وكالات / سما /

يصاب الكثير من الأشخاص بآلام في الظهر، بسبب عادات نومهم الخاطئة، التي تشمل وضعية النوم، واستخدام وسائد غير مناسبة، والنوم على مرتبة غير صحية.

ولتجنب الإصابة بآلام الظهر الناجمة عن النوم، أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية، النصائح التالية:

1- استخدام الوسائد

يمكن أن تتسبب بعض وضعيات النوم بضغط إضافي على الرقبة والوركين وأسفل الظهر، الأمر الذي يؤدي للإصابة بآلام الظهر، لذا يمكن حل هذه المشكلة عبر وضع وسادة تحت الركبتين إن كنت تنام على ظهرك، لأن هذا يسمح بإراحة العمود الفقري. وإذا كنت تنام على بطنك، فيمكن وضع وسادة أسفل البطن أو بين الركبتين.

2- تغيير المرتبة

قد يكون سبب آلام الظهر هو نوعية مرتبة السرير، ووفق دراسة أجريت في بريطانيا، فإن 60 بالمئة من البريطانيين قالوا بأن آلام ظهرهم اختفت عند تغيير مرتبة السرير. لذا ينصح الخبراء، باختيار مرتبة متوسطة السماكة وثابتة لتجنب آلام الظهر.

3- النهوض بحذر

قد يساعد الحذر أثناء النهوض من السرير، على درء آلام الظهر. يُنصح بتجنب الحركات المتقطعة المفاجئة، وعدم الانحناء إلى الأمام عند الخروج من السرير، لأن ذلك يؤذي الظهر. وعوضاً عن ذلك قم بالتحرك برفق باتجاه حافة السرير واترك ساقيك يتدليان إلى الأسفل قبل أن تنهض.

4- ممارسة التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية على النوم بشكل أفضل، وتساهم بفاعلية في الحصول على جسم أكثر مرونة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بآلام الظهر.