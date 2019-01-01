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نصائح الخبراء لحماية أجهزتكم المحمولة من الحرارة العالية

السبت 29 يونيو 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح الخبراء لحماية أجهزتكم المحمولة من الحرارة العالية


وكالات / سما /

ذكرت مجلة "كونكت" أن درجات الحرارة العالية تؤذي الأجهزة المحمولة، حيث إنها تؤدي إلى الحد من العمر الافتراضي لبطاريات الهواتف الذكية، كما أنها قد تؤدي إلى تلف مكونات الأجهزة المحمولة مثل الشاشات.

ولتجنب هذه الأضرار، تنصح المجلة الألمانية بعدم تعريض الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة لأشعة الشمس المباشرة، كما لا يجوز ترك الأجهزة المحمولة في الأجواء المشمسة، خاصة الموديلات ذات اللون الأسود لأنها تتعرض لسخونة مفرطة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أنه يمكن الحد من تأثير السخونة بوضع الهاتف الذكي في جيب أو تغطيته بمنشفة في حالة الاستماع إلى الموسيقى على الشاطئ أو عند حمامات السباحة.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال ترك الهواتف الذكية أو الحواسيب المحمولة داخل السيارة، لأن درجة الحرارة ترتفع بشدة، وإذا اضطر المستخدم لترك مثل هذه الأجهزة في السيارة فمن الأفضل أن يتم تركها في صندوق الأمتعة، حيث تكون درجة الحرارة أقل مقارنة بمقصورة السيارة.

وإذا تم وضع الهاتف الذكي خلف الزجاج الأمامي أو على حافة النافذة في المنزل أو المكتب فإن بعض الموديلات تتوقف عن العمل تلقائيا عندما تصل إلى درجة حرارة معينة، وبعد ذلك يجب تبريد الأجهزة ببطء من خلال الانتظار في درجة حرارة الغرفة.

ويمكن أن تؤدي محاولة تسريع عملية التبريد إلى أضرار أكبر، حيث قد ينشأ ماء متكثف بسبب الفرق الكبير في درجات الحرارة، ولذلك يحظر وضع هذه الأجهزة في الثلاجة لتبريدها بسرعة.

#الحرارة

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