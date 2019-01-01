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تلغرام يأتي بوظائف جديدة.. تعرف عليها

السبت 29 يونيو 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلغرام يأتي بوظائف جديدة.. تعرف عليها


وكالات / سما /

حصل تطبيق التراسل الفوري "تلغرام" على بعض الوظائف الجديدة، أبرزها إمكانية إضافة الأشخاص المتواجدين في الجوار؛ حيث أصبح من الممكن للمستخدم تبادل معلومات جهات الاتصال مع مستخدمين آخرين في البيئة المحيطة.

وتسمى الميزة الجديدة "أشخاص في الجوار" (People Nearby)، ويمكن تفعيلها من إعدادات إدارة جهات الاتصال، غير أنه لن يتم العثور إلا على المستخدمين الذين قاموا بتفعيل هذه الميزة في الجوار، في حين يبقى الآخرون غير مرئيين.

ومن الوظائف الجديدة أيضا ميزة "مجموعات في الجوار" (Groups Nearby)، والتي تتيح إمكانية تشكيل مجموعات مرتبطة بالموقع، ولا تكون مرئية خارجه، فضلا عن أنه يمكن الآن لمسؤولي المجموعات (أدمن) نقل مهامهم ومسؤولياتهم إلى أعضاء بالمجموعة.

ويحاول تلغرام إضافة مزايا جديدة إلى التطبيق باستمرار على أمل مجاراة واتساب الذي يحظى بالشعبية الأكبر بين مستخدمي تطبيقات التراسل، رغم أن الأول تميز منذ بدايته بحماية خصوصية المستخدمين وتشفير رسائلهم قبل أن يتبعه واتساب بتوفير خاصية تشفير الرسائل من الطرف إلى الطرف.

#تلغرام

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