بالأسماء: قائمة بعثة خدمات رفح في إياب كأس فلسطين

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أكد نادي خدمات رفح، أنه سيغادر إلى المحافظات الشمالية الاثنين المقبل، لخوض إياب كأس فلسطين ضد مركز بلاطة على ملعب نابلس البلدي.

وكشف "الأخضر" الرفحي عن أسماء أفراد البعثة، التي ستغادر للضفة المحتلة، قبل إقامة لقاء الإياب المقرر الأربعاء المقبل.

وفيما يلي أسماء بعثة خدمات رفح:

جمال حرب رئيسا، وخضر الرنتيسي نائبا، ورائد جودة أمينا للسر، وحذيفة لافي إداريا ومسؤولا للإعلام، وأعضاء الإدارة أسامة العصار وإسحاق مخيمر وحسن النمس عضو، وصابر حجاج مديرا للكرة، وإسلام أبو عريضة مديرا فنيا، وسعيد الكرد مدربا، ومحمود نصار مدربا لحراس المرمى، وأحمد لطفي معالجا، ورامي زنون أمينا للعهدة.

أما اللاعبين فهم: أحمد ضهير، ومحمود الجزار، وعطايا جودة، وأحمد البهداري، وسامي قعدان، وأحمد جربوع، ومحمود عطوان، وهلال الغواش، ومحمد أبو عودة، ومحمود شيخ العيد، ومحمد الجرمي، ومحمد حجاج، وجهاد أبو رياش، وأنس الشخريت، وعمران أبو بلال، ومحمود النيرب، ومعتز النحال، وشرف حسنين، وعماد فحجان، وبدر موسى، ومهيب أبو حيش، وماجد بريك.