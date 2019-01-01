تحديد حارس مرمى بلاطة في ذهاب كأس فلسطين

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن هوية حارس مرمى فريق مركز بلاطة أمام خدمات رفح, في مباراة ذهاب كأس فلسطين.

وأكدت التقارير, أن هيثم فتيحة حارس شباب خانيونس سيحمي مرمى مركز بلاطة ضد خدمات رفح, الأحد على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وأوضحت أن مركز بلاطة حصل على استثناء من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بضم فتيحة لقائمة الفريق في ذهاب كأس فلسطين فقط, بعدما منع الاحتلال دخول حارسيه سائد أبو سليم, وكمال عواودة.

يشار إلى أن فتيحة سيعود لفريقه الأصلي شباب خانيونس, بعد خوضه ذهاب كأس فلسطين برفقة مركز بلاطة.