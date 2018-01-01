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الكشف عن شروط عقد عودة بوفون ليوفنتوس

السبت 29 يونيو 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن شروط عقد عودة بوفون ليوفنتوس


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية, عن شروط العقد الذي سيوقعه جانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي لانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي من جديد, خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية, أن بوفون سيوقع عقدا مع يوفنتوس مدة موسم واحد، يحصل خلاله على راتب 1.5 مليون يورو، على أن يتولى منصبا فنيا أو إداريا عقب ذلك الموسم.

وأوضحت "لا ريبوبليكا", أن هناك شرطا جزائيا في عقد الحارس يقضي بمشاركته على الأقل في 10 مباريات مع الفريق بالموسم المقبل.

وذكرت أن الشرط أيضا يقضي بمشاركة الحارس الإيطالي المخضرم في 8 مباريات بالدوري الإيطالي, ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ولعب بوفون الموسم المنصرم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس في صيف عام 2018، قبل أن يعلن رحيله عن النادي الباريسي بانتهاء عقده في يونيو الجاري.

#بوفون #يوفنتوس

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