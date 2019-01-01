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صفقة كانسيلو إلى مانشستر سيتي تتعقد والسر دانيلو !

السبت 29 يونيو 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة كانسيلو إلى مانشستر سيتي تتعقد والسر دانيلو !


وكالات / سما /

كشفت تقارير إيطالية أن صفقة انتقال جواو كانسيلو من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي تعقدت في الأيام الأخيرة.

ويرغب السكاي بلوز في التوقيع مع الدولي البرتغالي، الحائز على بطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من حسابات المدير الفني الجديد، ماوريسيو ساري، وهو ما دفع المدير الرياضي للسيدة العجوز، فابيو باراتيتشي لوضعه على قائمة الانتقالات هذا الصيف مقابل عرض جيد.

إلا أن المفاوضات بين الناديين لا تسير بالسرعة التي كان يأمل بها البيانكونيري، والسبب رغبة أزرق مانشستر في إضافة لاعب إلى الصفقة من أجل تخفيض المبلغ المدفوع.

موقع كالتشيو ميركاتو الشهير كشف أن مسؤولي السيتيزنس يودون إدراج دانيلو المدافع الأيمن البرازيلي في الصفقة، ودفع 40 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات كانسيلو، وهو ما لم يلق الترحيب من جانب مسؤولي اليوفي.

صحيح أن وتيرة المفاوضات انخفضت، ولكنها لا تزال قائمة بين الناديين، ولا يبدو جوارديولا مستعداً للتفريط في هذه الصفقة، حيث أنه يريد انتداب اللاعب مهما كلف الأمر، وتم تحديد موعد لاجتماع بين الناديين لمناقشة الصفقة.

#كانسيلو #مانشستر سيتي

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