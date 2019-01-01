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موعد الإعلان الرسمي لانضمام جريزمان إلى برشلونة

السبت 29 يونيو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد الإعلان الرسمي لانضمام جريزمان إلى برشلونة


وكالات / سما /

أصبح الفرنسي أنطوان جريزمان جناح ومهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا على بعد خطوة وتفاصيل صغيرة قبل انتقاله إلى برشلونة بشكل رسمي.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن صفقة انتقال جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة تمت بالفعل والأمر مجرد وقت قبل إعلان أحد الأطراف عن الصفقة بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” أن الاعلان عن انتقال جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي سيكون في غضون الأيام القادمة تحديداً في أوائل شهر يوليو بعد تفعيل بند فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو.

وأعلن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان رسمياً منذ حوالي شهر رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني نهاية هذا الموسم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ومع تأكد عدم دخول أتلتيكو مدريد في أى مفاوضات مع أى ناد يريد التعاقد مع أنطوان جريزمان، أصبح أمام برشلونة أو أى ناد أخر طريق واحد فقط للتعاقد مع المهاجم الفرنسي وهو فسخ عقد اللاعب.

#جريزمان #برشلونة

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