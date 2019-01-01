خطة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي

وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم السبت، أن ريال مدريد لن يتخلى أبداً عن فكرة التعاقد مع الشاب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم وجناح باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا الأول.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة أن ريال مدريد وضع خطة وتصور كامل لصفقة التعاقد مع كيليان مبابي على الرغم من التمسك القوي من باريس سان جيرمان للاعب.

وأفادت صحيفة ماركا التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، أن ريال مدريد يطالب كيليان مبابي بالصمود وعدم الموافقة على طلب باريس سان جيرمان بتجديد عقده أياً كان العائد المالي من أجل الصغط على النادي الباريسي الذي بالتأكيد لن يسمح برحيل اللاعب مجاناً.

وأفادت هذه المعلومات، أن باريس سان جيرمان يريد تأمين خدمات كيليان مبابي بتجديد عقده ولكن الأخير يرفض ذلك و يريد الرحيل في أقرب وقت ممكن.

ويمتد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان لثلاث سنوات قادمة، ولكن اللاعب خرج مؤخراً وانتقد تعامل النادي الباريسي معه ومكانته داخل النادي مقابل ما يقدمه من مجهودات.