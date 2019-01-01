ترامب يشير لبن سلمان بالوقوف إلى جانبه ويربت على ظهره- (شاهد)

وكالات

أظهر مقطع فيديو الجمعة، حوارا قصيرا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة العشرين.

وظهر ترامب في الفيديو وهو يشير لبن سلمان بالوقوف بجانبه أثناء التقاط الصورة الجماعية مع قادة العالم والمشاركين في قمة العشرين في اليابان، ثم ربت على ظهره.

ووصف الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بأنه "صديق لي" عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.



وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد في مدينة أوساكا اليابانية "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية،وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".



وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية".



وقال الأمير محمد "نبذل قصارى جهدنا من أجل بلدنا،السعودية، وإنها رحلة طويلة".