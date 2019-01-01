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اعتقال 19 مواطنا من العيسوية

السبت 29 يونيو 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 19 مواطنا من العيسوية


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، 19 مواطنا في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، معظمهم من عائلة الشهيد محمد سمير عبيد.

وعُرف من بين المعتقلين: علي سفيان عبيد، ومحمد مروان عبيد، وعزيز غسان عليان، وعزيز عمار عليان، وعمر مروان عبيد، ومحمد فارس عليان، ومحمد سميح عليان، ويوسف فريد عبيد، ومحمود عبدالله داري، ووسيم اياد داري، وأحمد هيثم محمود، ووسيم نايف عبيد وزوجته وطارق مروان عبيد.

وتشهد البلدة منذ أمس الجمعة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها 50 مواطناً. صنفت إصاباتهم ما بين: 7 إصابات بالغاز، و6 إصابات كسور وسقوط و37 إصابة بالرصاص المطاطي.

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