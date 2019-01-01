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محلل إسرائيلي: حماس وافقت على التفاهمات الجديدة كي تستعد لجولة القتال القادمة

السبت 29 يونيو 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: حماس وافقت على التفاهمات الجديدة كي تستعد لجولة القتال القادمة


القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العربية، في القناة الـ13 العبرية، "تسفي يحزكئيلي"، أن حركة حماس وافقت على التفاهمات الجديدة، كي تستعد لجولة الحرب القادمة.

وزعم المحلل الإسرائيلي، أن حماس ليس لديها مصلحة في التوصل الى اتفاق، أو وقف جولات القتال مع إسرائيل، وأنها تعمل على استنزاف إسرائيل.

وقال المحلل يحزكئيلي، إن التفاهمات الجديدة مع حركة حماس، ما هي إلا نوع جديد من المسكنات، التي لن يشعر بها سكان الجنوب بالواقع.

وأضاف المحلل، أنصح سكان غلاف غزة، بعدم تصديق ما يقال عن هذه التفاهمات، والاستمرار بأخذ الحيطة والحذر، لأن هذا ليس اتفاقا مكتوبا.

وأشار يحزكئيلي، الى أن حركة حماس ستواصل الإعداد والاستعداد، ووافقت على هذه التفاهمات، كنوع من الهدنة، كي تستعد لجولة القتال القادمة.

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